Путин вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО в День защитника Отечества

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 71 0

Церемония награждения прошла в Кремле.

Путин вручил медали героям СВО в День защит Отечества

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День защитника Отечества, вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.

Церемония состоялась в Представительском кабинете в Кремле, на ней присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Среди награжденных — генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старшие лейтенанты Владимир Силенко и Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король.

Высшего звания также удостоены полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденом Мужества награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

Ранее в этот день Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ с праздником. Он отметил, что граждане России хранят память о героических страницах истории и передают ее из поколения в поколение, а мужество солдат и воинское искусство полководцев стали основой этой памяти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
Не сцена, а поле: сын Филиппа Киркорова стал игроком популярного футбольного клуба
13:30
Побег через окно: ночью в Петербурге нашли окровавленного ребенка
13:15
Минус 45 и снегопады: синоптики предупредили о погодных качелях в России
13:00
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:45
Путин вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО в День защитника Отечества
12:40
С 1 марта — новые правила использования дачных участков: что изменится

Сейчас читают

Канадец распилил телевизор после поражения хоккейной сборной в финале Олимпиады
Сотни сообщений: как мошенники мстят не попавшимся на их уловки россиянам
Первые слушатели — люди, которых нет в живых: SHAMAN представил клип на новую песню
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы