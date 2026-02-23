Путин вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День защитника Отечества, вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.

Церемония состоялась в Представительском кабинете в Кремле, на ней присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Среди награжденных — генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старшие лейтенанты Владимир Силенко и Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король.

Высшего звания также удостоены полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденом Мужества награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

Ранее в этот день Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ с праздником. Он отметил, что граждане России хранят память о героических страницах истории и передают ее из поколения в поколение, а мужество солдат и воинское искусство полководцев стали основой этой памяти.

