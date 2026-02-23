Мужчина притворялся смертельно больной женщиной и тратил деньги жертвы на лошадь

Диана Кулманакова
Потерпевший пытался вернуть похищенные средства с помощью азартных игр.

Стоит ли пользоваться сайтом знакомств: моут ли там обмануть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Великобритании 34-летнего мужчину обвинили в мошенничестве. За романтическую аферу ему может грозить тюрьма. Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленник выдавал себя за женщину по имени Дженна Смит в приложении для знакомств. Он выманил у доверчивого собеседника более девяти тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей).

Мужчина признал вину в получении преступных доходов. Вынесение приговора отложено до 18 марта. Судья прямо заявил, что реальный срок заключения остается одним из возможных вариантов наказания.

«Долгосрочные отношения» и ложная болезнь

Жертва познакомился с «Дженной» в январе 2019 года и искренне верил, что это начало серьезных отношений. В переписке мошенник рассказывал о тяжелой болезни отца, собственных проблемах со здоровьем и финансовых трудностях. Мужчина сочувствовал и переводил деньги, рассчитывая, что это временная помощь.

В итоге он перечислил 9 165 фунтов стерлингов. Когда обман вскрылся, потерпевший в отчаянии начал играть в азартные игры, пытаясь вернуть потерянное, и лишился еще 93 тысяч фунтов (около 9,6 миллиона рублей).

По его словам, случившееся привело к глубокой депрессии, лечению у психотерапевта и даже мыслям о самоубийстве.

Деньги на лошадь и повседневные расходы

Следствие установило, что мошенник тратил похищенные средства на содержание своей лошади и личные нужды. На его странице в соцсетях были опубликованы фотографии с верховой ездой и участием в соревнованиях по конкуру.

Суд также обратил внимание на многочисленные переводы на его счет от других отправителей, что может свидетельствовать о дополнительных эпизодах мошенничества. Однако другие предполагаемые жертвы не подали официальных заявлений.

