До пяти тысяч граждан России остались в Мексике

От 3,5 до пяти тысяч граждан России находится в Мексике. Об это корреспонденту 5-tv.ru сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.

Он уточнил, что такой маленький турпоток в эту страну из России связан с целым рядом факторов. Во-первых, отсутствие прямых авиасообщений, во-вторых, высокая стоимость перелетов и, в-третьих, конкуренция с другими популярными направлениями.

Из-за того, что прямых рейсов в Мексику нет, данные о наших согражданах в этой стране приблизительные. Около 65–75% россиян там — это самостоятельные туристы, не воспользовавшиеся услугами туроператоров. Также часть находящихся в Мексике россиян — релоканты, отметил Мурадян.

Он добавил, что массового аннулирования путевок по этому направлению или заявок на досрочное возвращение туристов не зафиксировали. Однако в РСТ порекомендовали соблюдать меры предосторожности и отслеживать официальные сообщения туроператоров, авиакомпаний и местных властей.

В Мексике 22 февраля после сообщения о гибели лидера одного из наркокартелей начались столкновения между наркомафией и полицией. Члены этой преступной организацией перекрыли трассы, поджигали автомобили и пытались сорвать действия силовиков. В одном из самых популярных среди туристов штатов страны, Халиско, ввели режим «Красный код».

