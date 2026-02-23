Нарколог Тюрин: алкоголь полностью выводится из организма за три дня

Для полного очищения человеческого организма от этилового спирта и продуктов его распада требуется не менее 72 часов. Об этом написало издание Lenta.ru со ссылкой на заявление Андрея Тюрина, занимающего пост заведующего наркологическим отделением клиники «Алкомед».

Специалист пояснил, что первичная переработка основного объема этанола занимает от двух до 12 часов — итоговое время напрямую коррелирует с количеством выпитого спиртного. Однако исчезновение паров из выдоха не означает завершения процесса детоксикации.

«Человек может быть чист для проверки, но в его теле идет восстановление водно-солевого баланса, нейронных связей и регенерация поврежденных клеток печени. На это требуется в среднем 72 часа. В этот период гормональный фон и нервная система крайне уязвимы», — подчеркнул эксперт.

Только по истечении трех суток можно говорить о том, что метаболические процессы начали приходить в норму. Врач отметил, что после серьезных интоксикаций или длительных периодов употребления спиртного (запоев) реабилитация затягивается на еще более долгий срок. По словам нарколога, восстановление качественного сна, полноценной работы рецепторов и нейрохимического равновесия в головном мозге может потребовать до 21 дня.

Чтобы минимизировать негативные последствия праздничного застолья и избежать тяжелого похмелья, эксперт порекомендовал заранее готовить организм. В частности, за два часа до употребления горячительных напитков стоит съесть блюдо, содержащее полезные жиры и медленные углеводы, что поможет замедлить всасывание спирта в кровь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.