Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге — есть погибшие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Из опасной зоны эвакуировали 30 человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в жилом доме. В результате возгорания погиб один человек, еще одна женщина пострадала. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, полностью выгорели две квартиры на общей площади около 80 квадратных метров. В соседнем подъезде огонь распространился еще на две квартиры — там пожар охватил порядка 14 квадратных метров.

Из опасной зоны эвакуировали 30 человек. К месту происшествия были направлены шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

Сообщается, что погибшая — женщина, ее личность устанавливается. Еще одна женщина получила переломы после того, как, по предварительной информации, выпала из окна, спасаясь от пожара. Она госпитализирована, ее данные также уточняются.

Обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок погиб при пожаре в частном доме на Ямале. Четверо человек, включая троих несовершеннолетних, эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

