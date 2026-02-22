Ребенок погиб при пожаре в частном доме на Ямале

В поселке Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в частном жилом доме с мансардным этажом, в результате которого погиб ребенок. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В 20:55 (18:55 мск) в 11-ю пожарно-спасательную часть города Тарко-Сале поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме с мансардным этажом, расположенном по адресу улица Южная», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Telegram/Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа/prok_yanao

К моменту прибытия пожарных огонь охватил 200 квадратных метров. Четыре человека, в том числе трое детей, успели покинуть дом самостоятельно. В МЧС подтвердили гибель одного ребенка. В тушении участвовали 49 специалистов и пять единиц техники.

Ранее, 18 февраля, в результате пожара в деревянном доме в Красноярске погиб мужчина. Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в частном доме недалеко от подмосковного Воскресенска погибли четыре ребенка и их бабушка. По информации источника, горящее здание успела покинуть мать с одним ребенком. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, однако в настоящий момент пожар удалось локализовать.

