Алгоритм против болезни: ИИ предсказывает продолжительность жизни онкопациентов

Mirror: ИИ предсказывает продолжительность жизни онкопациентов

Американские ученые представили инструмент на основе искусственного интеллекта, который с высокой точностью прогнозирует продолжительность жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает Mirror.

По данным исследователей, погрешность алгоритма составляет в среднем от девяти до десяти месяцев. Это значительно меньше, чем при традиционных клинических оценках.

Сегодня врачи нередко вынуждены делать прогноз, опираясь на стадию заболевания, общее состояние пациента и клинический опыт. Однако такие оценки могут существенно отличаться от реальности. Одни пациенты живут дольше ожидаемого, другие сталкиваются со стремительным ухудшением состояния.

Как обучали систему

Инструмент был разработан исследовательской группой из Медицинского центра Макгоу при Северо-Западном университете в Чикаго. В основу легли данные Национальной базы данных по раку (National Cancer Database, NCDB), которая охватывает около 72% новых случаев онкологии в США.

Алгоритм проанализировал медицинские карты более 400 тысяч пациентов, у которых в 2015 и 2017 годах диагностировали рак молочной железы, щитовидной железы и поджелудочной железы.

Система выявляла взаимосвязи между характеристиками диагноза и пятилетней выживаемостью, а затем ранжировала факторы, наиболее влияющие на прогноз. Среди ключевых показателей — возраст пациента, размер опухоли, опухолевые маркеры, а также время между постановкой диагноза и началом лечения.

Ведущий исследователь доктор Лорен Янчевски отметила, что в ходе валидации инструмент продемонстрировал «высокую точность», а погрешность расчета составила около 9–10 месяцев.

По ее словам, новый калькулятор отличается от существующих моделей тем, что учитывает более широкий спектр факторов, а не только стадию заболевания.

Для чего это нужно

Благотворительные организации, работающие с пациентами с неизлечимыми диагнозами, считают, что более точный прогноз может помочь людям лучше спланировать лечение, финансовые вопросы и последние годы жизни.

Главный врач фонда имени Марии Кюри доктор Сара Холмс подчеркнула, что большая определенность в прогнозах «может успокоить часть пациентов». Однако она добавила, что не все хотят знать, сколько времени им осталось.

«С точки зрения врача, более четкое понимание прогноза позволяет раньше подключить паллиативную помощь и обеспечить максимально возможное качество жизни», — отметила эксперт.

Контекст: рак и выживаемость

Несмотря на рост числа диагностированных случаев, смертность от рака в развитых странах с середины 1980-х годов снизилась примерно на четверть. Во многом это связано с ранней диагностикой и совершенствованием лечения.

Исследовательская группа планирует сделать инструмент доступным для медицинских работников по всему миру. Результаты работы будут представлены на ежегодном клиническом конгрессе Американского колледжа хирургов в Бостоне.

Вопросы, которые остаются

Разработка поднимает не только медицинские, но и этические вопросы. Насколько пациентам необходимо знать точный прогноз? Как использовать такие данные в практике — и кто должен принимать решение о раскрытии информации?

Пока алгоритм рассматривается как вспомогательный инструмент, а не замена клиническому опыту. Но сам факт того, что ИИ способен с высокой точностью оценивать продолжительность жизни при онкологических заболеваниях, уже меняет подход к прогнозированию и планированию лечения.

