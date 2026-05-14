Не успели: профилактическое удаление яичников не помогло женщине избежать рака

Дарья Орлова
Она была уверена, что операция избавила ее от смертельной угрозы.

Почему женщина заболела раком яичников после их удаления

Жительница Великобритании Эйми Найт столкнулась с редкой и тяжелой ситуацией — у нее обнаружили рак яичников спустя годы после их удаления. Историю женщины опубликовало издание Mirror.

На радикальные операции британка решилась еще в 2015–2016 годах. После генетического обследования у нее выявили мутацию BRCA1, которая значительно повышает вероятность развития рака груди и яичников.

Из-за плохой наследственности врачи предложили пациентке профилактически удалить молочные железы и оба яичника, чтобы максимально снизить риски. Эйми согласилась на операции, рассчитывая, что это поможет избежать онкологии в будущем.

Однако спустя несколько лет у женщины начались проблемы со здоровьем. Сначала ее беспокоили нарушения мочеиспускания, которые она посчитала признаками цистита. Позже у британки резко увеличился живот, после чего обследование показало рак яичников третьей стадии.

К этому моменту опухоль уже распространилась на лимфатические узлы. Диагноз стал для пациентки полной неожиданностью. Позже медики объяснили, что после профилактического удаления органов в организме могли сохраниться микроскопические фрагменты тканей. Со временем именно они могли переродиться в злокачественные клетки.

Сейчас Эйми Найт проходит курс химиотерапии. Специалисты отмечают, что даже после профилактических операций у носителей мутации BRCA1 полностью исключить риск онкологии невозможно. По данным врачей, вероятность развития перитонеального рака спустя десять лет после удаления придатков достигает почти 1%, а при наличии скрытых микроопухолей — значительно выше.

