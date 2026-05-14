Не успели: профилактическое удаление яичников не помогло женщине избежать рака

Mirror: профилактическое удаление яичников не помогло женщине избежать рака

Жительница Великобритании Эйми Найт столкнулась с редкой и тяжелой ситуацией — у нее обнаружили рак яичников спустя годы после их удаления. Историю женщины опубликовало издание Mirror.

На радикальные операции британка решилась еще в 2015–2016 годах. После генетического обследования у нее выявили мутацию BRCA1, которая значительно повышает вероятность развития рака груди и яичников.

Из-за плохой наследственности врачи предложили пациентке профилактически удалить молочные железы и оба яичника, чтобы максимально снизить риски. Эйми согласилась на операции, рассчитывая, что это поможет избежать онкологии в будущем.

Однако спустя несколько лет у женщины начались проблемы со здоровьем. Сначала ее беспокоили нарушения мочеиспускания, которые она посчитала признаками цистита. Позже у британки резко увеличился живот, после чего обследование показало рак яичников третьей стадии.

К этому моменту опухоль уже распространилась на лимфатические узлы. Диагноз стал для пациентки полной неожиданностью. Позже медики объяснили, что после профилактического удаления органов в организме могли сохраниться микроскопические фрагменты тканей. Со временем именно они могли переродиться в злокачественные клетки.

Сейчас Эйми Найт проходит курс химиотерапии. Специалисты отмечают, что даже после профилактических операций у носителей мутации BRCA1 полностью исключить риск онкологии невозможно. По данным врачей, вероятность развития перитонеального рака спустя десять лет после удаления придатков достигает почти 1%, а при наличии скрытых микроопухолей — значительно выше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.