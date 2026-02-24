Сенаторы РФ призвали Британию и Францию расследовать намерения поставить ядерные устройства Украине

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 49 0

Обращение направлено в парламенты двух стран, Европарламент, ООН и МАГАТЭ.

Сенаторы РФ о поставках ядерного оружия на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия призвала расследовать намерения поставок ядерного оружия на Украину

Российские сенаторы направили обращение в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН и МАГАТЭ в связи с информацией СВР России о планах Лондона и Парижа поставить киевскому режиму ядерные взрывные устройства. Текст документа опубликован 24 февраля.

«Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства. Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего европейского региона», — говорится в обращении.

Парламентарии подчеркнули, что согласно Ядерной доктрине РФ, агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Они призвали британских и французских коллег инициировать парламентские расследования и проинформировать граждан и мировое сообщество об обстоятельствах «этого крайне опасного безрассудства».

Кроме того, сенаторы предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия провести расследования в рамках своих мандатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Война неизбежна? Политолог назвал сроки нанесения США удара по Ирану
11:16
Сенаторы РФ призвали Британию и Францию расследовать намерения поставить ядерные устройства Украине
11:14
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
10:50
В первые 48 часов: что нужно сделать сразу после получения зарплаты
10:35
Мучила животных и мечтала убить родителей: как живет девочка, которую боялись взрослые
10:20
Немецких туристов унесло в море на льдине с сауной

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы