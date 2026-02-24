Сенаторы РФ призвали Британию и Францию расследовать намерения поставить ядерные устройства Украине

Россия призвала расследовать намерения поставок ядерного оружия на Украину

Российские сенаторы направили обращение в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН и МАГАТЭ в связи с информацией СВР России о планах Лондона и Парижа поставить киевскому режиму ядерные взрывные устройства. Текст документа опубликован 24 февраля.

«Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства. Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего европейского региона», — говорится в обращении.

Парламентарии подчеркнули, что согласно Ядерной доктрине РФ, агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Они призвали британских и французских коллег инициировать парламентские расследования и проинформировать граждан и мировое сообщество об обстоятельствах «этого крайне опасного безрассудства».

Кроме того, сенаторы предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия провести расследования в рамках своих мандатов.

