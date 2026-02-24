Установлена личность подрывника автомобиля ДПС у Савеловского вокзала Москвы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 179 0

Преступник действовал по поручению украинских кураторов.

Личность подрывника на Савеловском вокзале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Правоохранительными органами была установлена личность человека, подорвавшего автомобиль ДПС около Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что преступник, устроивший взрыв у железнодорожного вокзала, действовал по поручению украинского куратора.

Ночью 24 февраля на площади у Савеловского вокзала прогремел взрыв. От полученных ранений скончался сотрудник ГИБДД, старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он был женат, и у него осталось двое детей.

Еще два сотрудника правоохранительных органов получили ранения. У одного из них ушиб головного мозга, ожег лица и контузия. Его доставили в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.

Преступник также погиб на месте взрыва. Об этом стало известно после изучения видеозаписей с камер наблюдения. Предположительно, подрывник прибыл в Москву из Санкт-Петербурга.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты установят тип устройства, которым подорвали машину ДПС у Савеловского вокзала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

