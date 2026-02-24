Умерла актриса фильма «Выгодный контракт» Надежда Ермакова

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 62 0

Выпускница Ярославского театрального училища скончалась 23 февраля на 70-м году жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ушла из жизни актриса театра и кино Надежда Ермакова. Об этом сообщила группа выпускников Ярославского театрального училища, которое она окончила в 1980 году.

«Пришло печальное известие об уходе из жизни выпускницы нашего училища Надежды Ермаковой. Она служила в театрах Пензы и Брянска… С 2008 года по настоящее время была артисткой Новомосковского государственного драматического театра», — говорится в некрологе.

Актриса родилась в Тульской области, в деревне Клешня. За свою карьеру она работала со многими известными режиссерами, включая Леонида Кулагина, Аркадия Михайлова и других.

В Новомосковском театре имени Качалина она была занята в спектаклях «Декамерон», «Золушка», «Очень простая история».

В 2006 году Ермакова стала лауреатом областной премии «Триумф».

Кинозрителям она запомнилась по роли Марии-Луизы в четырехсерийном детективе «Выгодный контракт», вышедшем на экраны в 1979 году.

