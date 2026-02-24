В Петербурге началось прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным

В Санкт-Петербурге проходит прощание с лидером музыкальной группы Shortparis Николаем Комягиным. Кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Прощание с артистом проходит в Феодоровском соборе. Похоронят музыканта на Смоленском кладбище.

Проводить в последний путь Комягина пришли сотни людей. Перед входом в собор выстроилась целая очередь поклонников. Многие из присутствующих не смогли сдержать слез.

Сердце артиста неожиданно остановилось 20 февраля после тренировки по боксу. Музыканту было 39 лет.

Артист родился 3 ноября 1987 года в Новокузнецке. В 2010-м переехал в Северную столицу России. С 2012 года он был фронтменом группы Shortparis, которая играла в жанре пост-поп. Комягин считался одним из ведущих музыкантов Санкт-Петербурга.

Также он выступал на театральной сцене и снялся в нескольких фильмах.

