Дептранс Москвы сообщил о перекрытии центральных улиц и мостов

Элина Битюцкая
Водителей просят пользоваться метро из-за снега и ограничений.

Какие улицы перекрыли в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дептранс: движение остановлено на Большом Каменном мосту, Кремлевской и Тверской

В Москве во вторник, 24 февраля, введены временные ограничения движения транспорта в центре города. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной. Будьте внимательны», — говорится в официальном уведомлении.

Позднее в список перекрытых улиц добавились Тверская, Знаменка, Москворецкая набережная, Лубянский проезд и Мясницкая улица.

Причины приостановки движения официально не уточняются.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что на дорогах загруженность оценивается в четыре балла, и посоветовали автомобилистам пересесть на метро.

«Обязательно стройте маршрут заранее», — призвали в Дептрансе, предупредив также о снегопаде, который осложняет дорожную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик снегопада в Москве уже позади. Об этом проинформировало РИА Новости со ссылкой на данные синоптиков.

Балканский циклон, который принес сильные осадки и порывистый ветер, пришел на территорию России 19 февраля. Наиболее интенсивный снег в столице ожидался в промежутке с 9–10 до 16–17 часов. По оценкам метеорологов, после этого осадки должны были ослабнуть, однако полностью прекратиться они смогут лишь к утру пятницы, 20 февраля.

