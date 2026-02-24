Могут остаться без крыши над головой: несколько петербуржцев стали жертвами квартирного афериста

В Петербурге пострадавшие от сомнительных действий предпринимателя требуют возбудить уголовное дело. Несколько человек в ближайшее время могут оказаться без крыши над головой. Сам бизнесмен утверждает, что он ни в чем не виновен и перекладывает ответственность на других. В запутанной схеме разбирался корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

На этих кадрах неизвестные средь бела дня выносят входную дверь квартиры петербуржца Юрия Андреева. Без масок и спешки, будто все законно. И все из-за долга по кредиту, который он взял под залог квартиры.

«Ко мне пришли пять человек со словами: мы через судебных приставов выиграли торги и являемся новыми собственниками», — рассказал пострадавший Юрий Андреев.

Пару лет назад по совету знакомого Юрий взял один миллион 600 тысяч рублей у кредитора, которого никогда не видел. Сделка проходили через посредника — Родиона Бундура. Почти год Юрий исправно платил наличными. А затем кредитор и его представитель исчезли.

«Договор займа, где не указано ни реквизитов, ничего, ни телефонов, только адреса регистрации Баткина и Бундура. Я проехался по адресам, мне сказали, что такие люди здесь не живут», — продолжил Андреев.

Зато люди кредитора, по словам Юрия, быстро его отыскали и крайне настойчиво попросили его съехать. А позже петербуржец узнал: право требования на недвижимость передали неизвестному ему предпринимателю — Максиму Федотову.

«В городском суде рассматривается заочное решение Ленинского районного суда, на основании которого Федотов стал владельцем квартиры. Юрию позволили подать апелляцию и вернуть квартиру себе», — рассказала адвокат Юрия Андреева Ольга Голубева.

В похожей ситуации оказалась петербурженка Анна Рогачева. В 2021 году ей срочно понадобились деньги на операцию брату. Как и Юрий, она взяла заем под залог квартиры, правда, у другого кредитора.

«Я пришла домой и почитала то, что я подписала, так как мне не давали это почитать. Потом сказали просто галочку подписать, и все», — рассказала пострадавшая Анна Рогачева.

Выплачивать такой долг стало невозможно. Чтобы закрыть старые обязательства, оформила новые займы. По словам Анны, сумма оказалась неподъемной, и посредник нашел свое «решение».

«А потом он набирает и говорит: надо приехать к нотариусу и подписать бумажку Я услышала, что это договор цессии — оказалось, что я собственноручно отказываюсь от квартиры», — продолжила Рогачева.

Отказываться от жилья Анна, естественно, не стала. Говорит: право требования по заему было передано. И снова — Максиму Федотову. Пострадавшие считают, что все было связано с ним изначально: формально кредиты выдавали частные лица, однако они якобы выступали инвесторами компании «Фонд Бридж», гендиректором которой и является тот самый Федотов.

Но вот сам предприниматель обвинения отвергает.

«По моему мнению и по факту, пострадавшая сторона в этой истории — я. Деньги я отдал, несу расходы на юристов, на госпошлину, годами. И не могу при этом пользоваться присужденным мне судом имуществом», — заявил генеральный директор инвестиционной компании Максим Федотов.

По информации из открытых источников, Федотов выступает истцом примерно по 130 делам. Заемщики утверждают, что на него оформлены десятки квартир в Петербурге и области.

Эксперты рассказывают: если ваш кредитор вдруг резко исчез, то оставшийся долг нужно вносить в депозит нотариуса.

«Кредитор не сможет предъявить ему дополнительные пени, штрафы, неустойки, а также обратить взыскание на заложенное имущество, в том числе на квартиру», — отметила президент нотариальной палаты Санкт-Петербурга Елена Ульянова.

Сейчас пострадавшие добиваются возбуждения нового уголовного дела. Материалы уже переданы в МВД.

