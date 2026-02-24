Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за не доставленной вовремя СМС

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Женщину привлекли к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Почему лишение водителя прав суд признал незаконным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав жительницы Сочи, которая не получила уведомление о судебном заседании из-за ошибки при отправке смс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

Валентину Барчахову привлекли к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Суд первой инстанции назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав сроком на полтора года.

Однако женщина настаивала, что ее должным образом не известили о дате заседания. При составлении протокола она дала согласие на получение судебных уведомлений по смс и указала личный номер телефона. Тем не менее сообщение оправили на другой номер из-за технической ошибки сотрудников суда, и адресат его не получила.

Несмотря на это, суд первой инстанции посчитал, что водитель умышленно не явилась на заседание. Апелляция и кассация поддержали этот вывод.

Верховный суд указал, что при отсутствии надлежащего уведомления вывод о намеренном уклонении от явки является необоснованным, и отменил ранее принятые решения, вернув материалы на пересмотр в Адлерский районный суд Сочи Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новых правилах медосмотра в 2026 году. Процедура получения медицинского допуска к управлению транспортом в текущем году принципиально поменялась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

