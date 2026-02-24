Тело младенца нашли в детской коляске в Дербенте

Евгения Алешина
Все произошло в районе местного автовокзала.

Полицейские нашли тело годовалой девочки в детской коляске в Дербенте. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.

«В районе автовокзала в Дербенте полицейские решили проверить женщину с коляской, которая казалась растерянной. В коляске обнаружили мертвого ребенка, которому было год-полтора», — говорит собеседник агентства.

Женщина является матерью ребенка. При проверке документов она заявила сотрудникам полиции, что ребенок умер от голода.

Мать девочки была задержана, следственное управление занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего. Для определения причины смерти ребенка будет назначена экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что установлена личность подрывника автомобиля ДПС у Савеловского вокзала Москвы. Ночью 24 февраля на площади у Савеловского вокзала прогремел взрыв. От полученных ранений скончался сотрудник ГИБДД, старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он был женат, и у него осталось двое детей.

