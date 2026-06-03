Глава АвтоВАЗа Соколов: выпуск обновленной Lada Niva Legend начнется в июле

Обновленная Lada Niva Legend поступит в производство 20 июля, в день 60-летия АвтоВАЗа. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Соколова, внедорожник получит новый двигатель объемом 1,8 литра. Он должен стать более тяговитым и экономичным.

«Мы будем устанавливать с 20 июля, дня 60-летия АвтоВАЗа, на модели Niva Legend новый двигатель объемом 1,8 литра, более тяговитый, более экономичный двигатель. И по своим характеристикам напоминающий даже дизельные двигатели», — заявил Соколов.

Обновленную модель представили уже на ПМЭФ. Автомобиль оснастят 1,8-литровым восьмиклапанным мотором, который используется на Niva Travel.

Всего в Lada Niva Legend появилось более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. В компании отметили, что у внедорожника доработали переднюю подвеску. Это должно улучшить управляемость и плавность хода.

Кроме того, на Niva Legend впервые применили кузовные элементы из двухсторонней оцинкованной стали. Еще одним важным обновлением стала фронтальная подушка безопасности водителя.

Рулевое колесо унифицировали с Lada Granta, а замок зажигания перенесли на правую сторону. Также внедорожник получил вентилируемые передние тормозные диски, которые меньше склонны к перегреву.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в рамках ПМЭФ-2026 представили российские автомобили AURUS И SENAT.

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