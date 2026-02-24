Не прекращает работу: популярный утренний ритуал с водой признали бесполезным

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Но помогает ли он справиться с запорами?

Нужно ли пить воду по утрам на голодный: в чем польза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Гастроэнтеролог Лопатина: стакан воды с утра — бесполезный ритуал

Стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, не оказывает влияния на работу желудочно-кишечного тракта и не способствует его «запуску». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление гастроэнтеролога Марии Лопатиной.

По словам специалиста, подобная привычка скорее является ритуалом, чем медицинской необходимостью. Лопатина пояснила, что у желудочно-кишечного тракта нет механизма, который можно было бы «включить» водой, поскольку кишечник не прекращает работу ночью. Он не нуждается в дополнительном сигнале в виде стакана жидкости.

Врач также развеяла заблуждение о том, что утренний прием воды помогает справляться с запорами или размягчать стул. Эксперт пояснила, что для стабильной дефекации важно общее количество жидкости, потребляемое человеком в течение полных суток.

Время приема воды — утром, днем или вечером — не имеет принципиального значения для организма. Если работа кишечника кажется замедленной, причины стоит искать не в отсутствии воды натощак, а в образе жизни, уровне стресса, объеме потребляемой пищи или побочных эффектах принимаемых медикаментов.

Также негативно сказываются нарушение привычного ритма питания и игнорирование естественных утренних позывов. Стабильность работы организма зависит от комплексного подхода, а не от одного стакана воды в начале дня.

