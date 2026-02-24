«Не чувствую себя красивой»: как редкое заболевание лишило студентку зубов

Mirror: редкое заболевание лишило студентку зубов

Двыадцатилетняя студентка Элоиза Харрис призналась, что перестала чувствовать себя привлекательной. Это случилось после того, как у нее начали выпадать зубы. Девушка страдает синдромом постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) — редким хроническим заболеванием, которое ей диагностировали еще в 12 лет. Ее историю рассказало издание Mirror.

По ее словам, состояние сопровождается учащенным сердцебиением, обмороками, сильной слабостью и истощением. Если раньше симптомы удавалось контролировать, то за последние девять месяцев болезнь резко обострилась.

Сейчас студентка, изучающая цифровое искусство в Лидсе, практически не встает с постели. Она перевела учебу в онлайн-формат.

Элоиза рассказала, что ее партнер фактически стал ее неофициальным опекуном. Он помогает готовить, ухаживает за ней и выполняет бытовые задачи, с которыми она больше не справляется самостоятельно.

Ненавидит свою улыбку

Самым тяжелым испытанием для девушки стало то, что в августе 2025 года у нее начали выпадать зубы. Первый зуб она потеряла в ноябре, второй — спустя несколько недель. Врачи предупредили, что в ближайшее время она может лишиться еще двух передних зубов.

Элоиза призналась, что это сильно ударило по ее самооценке. По ее словам, она больше не чувствует себя красивой, стесняется улыбаться и говорить — из-за отсутствия зубов у нее появилась шепелявость.

Кроме того, ей стало трудно есть, и за это время она похудела на 13 килограммов. Постоянный стресс, добавила девушка, сказался и на внешности: волосы стали заметно тоньше, а сама она выглядит бледной и изможденной.

Осуждение вместо поддержки

Когда зубы начали выпадать, девушка не сразу поняла, что это может быть связано с ее заболеванием. В университете, по ее словам, она столкнулась с насмешками и неловкими вопросами. Одни предполагали, что дело в плохой гигиене, другие спрашивали, не связаны ли проблемы с наркотиками или курением.

Элоиза подчеркнула, что подобные комментарии звучали открыто и были для нее унизительны. Особенно тяжело ей далось то, что в информационных материалах о потере зубов обычно изображены пожилые люди. Почти нигде не упоминаются молодые пациенты с такими же проблемами.

Лечение и надежда на импланты

По данным Национальной службы здравоохранения, СПОТ не имеет окончательного лечения. Терапия может включать препараты для контроля сердечного ритма, артериального давления и гормональные средства.

Сейчас Элоиза собирает средства на установку зубных имплантов. В Великобритании один имплант стоит около 3000 фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей. — Прим.ред.). Эта сумма, недоступная для студентки, которая не может работать из-за состояния здоровья. По совету преподавателя она запустила сбор средств на платформе GoFundMe. Часть лечения она планирует завершить в Румынии, где процедура обойдется дешевле.

Девушка признается, что импланты для нее — это не только вопрос внешности. Она надеется, что сможет снова нормально есть, принимать лекарства и постепенно вернуться к привычной жизни. По ее словам, сейчас она уже несколько месяцев не может принимать обезболивающие из-за сильного дискомфорта.

Элоиза говорит, что больше всего мечтает просто жить обычной жизнью — выходить из дома, спокойно спать и не чувствовать себя изолированной из-за болезни.

