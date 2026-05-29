То в жар, то в головную боль: почему «штормит» при смене погоды и что с этим делать

Минздрав России: в жаркую погоду следует ежедневно измерять давление

При резкой смене погоды многие люди жалуются, что их «штормит»: появляется тяжесть в голове, хочется спать, становится сложнее сосредоточиться, скачет давление или обостряются боли в суставах.

В быту такое состояние часто называют метеозависимостью. Однако это не самостоятельная болезнь. Чаще речь идет о реакции организма на изменение окружающих условий — температуры, влажности, атмосферного давления и жары — либо об усилении симптомов уже существующих заболеваний.

Особенно заметно перемену погоды могут переносить люди с мигренью, артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болевыми синдромами, тревожными расстройствами и нарушениями сна.

Почему при смене погоды болит голова

Одной из самых частых жалоб при резкой смене погоды остается головная боль. Особенно чувствительными к погодным изменениям могут быть люди с мигренью.

Когда приближается гроза, меняется температура или снижается атмосферное давление, у некоторых людей повышается вероятность приступа. Точный механизм до конца не установлен, однако специалисты рассматривают влияние давления на нервную систему, сосудистый тонус и чувствительность болевых рецепторов.

Американский фонд мигрени отмечает, что более трети людей с мигренью считают изменения погоды заметным провоцирующим фактором приступов. При этом один и тот же погодный сценарий действует на людей по-разному: у одного головную боль вызывает жара, у другого — духота, ветер, яркое солнце или падение давления перед дождем.

Если головная боль возникает регулярно, сопровождается тошнотой, светобоязнью или нарушает привычную жизнь, полезно вести дневник симптомов. В нем можно отмечать погоду, сон, питание, стресс и начало приступа. Это поможет врачу понять, действительно ли есть связь с погодой и как корректировать лечение.

Почему может кружиться голова и появляться слабость

Во время резкого потепления сосуды расширяются, а организм активнее теряет жидкость с потом. Из-за этого у некоторых людей может снижаться артериальное давление, появляться слабость, головокружение и ощущение, будто «плывет» голова.

Особенно заметными такие симптомы бывают у пожилых людей, пациентов с заболеваниями сердца и сосудов, а также у тех, кто принимает препараты для снижения давления или мочегонные средства.

При резком похолодании происходит обратный процесс: кровеносные сосуды временно сужаются, из-за чего давление может повышаться, а нагрузка на сердце — увеличиваться.

Людям с артериальной гипертонией, сердечной или почечной недостаточностью в жаркую погоду Министерство здравоохранения России рекомендует ежедневно измерять давление. Если показатели заметно отличаются от обычных, вопрос о дозировке лекарств необходимо обсуждать с врачом, а не менять схему самостоятельно.

Может ли погода влиять на сердце

Резкая смена температуры особенно важна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В жару организм пытается охладиться: расширяются сосуды, учащается пульс, увеличивается потеря жидкости. Это может усиливать нагрузку на сердце.

При обезвоживании и перегреве возрастает риск нарушения электролитного баланса и образования тромбов. Уязвимее всего люди с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и перенесенными ранее инфарктами или инсультами.

Холод также может быть небезопасен: сужение сосудов повышает давление и заставляет сердце работать интенсивнее.

Однако списывать боли в груди, одышку, нарушения сердечного ритма или резкую слабость на «плохую погоду» нельзя. Такие симптомы могут говорить о состоянии, требующем немедленной медицинской помощи.

Почему перед дождем болят суставы

Некоторые люди замечают, что перед дождем или при похолодании начинают сильнее болеть колени, спина или места старых травм.

Исследования в этой области дают неоднозначные результаты. Есть работы, которые находят связь между влажностью, снижением атмосферного давления, ветром и усилением боли у отдельных пациентов. Другие исследования не выявляют четкой зависимости.

Предполагается, что при изменении давления может меняться чувствительность тканей вокруг суставов, а холод способен усиливать скованность мышц и связок. Однако боль в суставах не следует автоматически объяснять погодой: она может быть связана с артрозом, воспалением, травмой или другим заболеванием.

Если сустав болит регулярно, отекает, краснеет или ограничивает движение, требуется консультация врача.

Кто сильнее реагирует на перемену погоды

На резкие погодные скачки чаще жалуются пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, хуже переносить перепады температуры и давления могут люди, которые мало спят, находятся в состоянии продолжительного стресса, недостаточно пьют воды или испытывают высокую физическую нагрузку.

На самочувствие влияет не только сама погода. Например, во время жары человек может хуже спать, меньше двигаться, сильнее уставать и терять жидкость. Все это усиливает слабость и головную боль.

Таким образом, иногда организм реагирует не на один конкретный фактор, а сразу на сочетание духоты, обезвоживания, недосыпа, стресса и хронических проблем со здоровьем.

Что делать, если самочувствие ухудшается из-за погоды

Первое правило — не пытаться заранее лечить себя неизвестными препаратами или самостоятельно менять дозировку лекарств, назначенных врачом.

При резкой смене погоды могут помочь простые меры:

соблюдать режим сна и стараться ложиться вовремя;

пить достаточно воды, особенно в жару;

избегать тяжелой физической нагрузки в самые жаркие часы;

проветривать помещение и по возможности находиться в прохладном месте;

не злоупотреблять алкоголем, энергетиками и большим количеством кофе;

измерять артериальное давление, если ранее уже были проблемы с его колебаниями;

заранее иметь под рукой препараты, назначенные врачом от мигрени или хронического заболевания.

Людям с мигренью полезно отслеживать индивидуальные провоцирующие факторы. Если приступы часто приходятся на дни перед грозой или резкими перепадами температуры, врач может помочь подобрать план действий на такие периоды.

Можно ли выпить таблетку «от метеозависимости»

Универсальной таблетки от реакции на смену погоды не существует. Если у человека болит голова, важно понимать ее причину: мигрень, повышение давления, недосып, перегрев, обезвоживание или другое состояние.

То же касается слабости и головокружения. Они могут появиться при жаре и резком похолодании, но также бывают симптомами анемии, нарушений сердечного ритма, заболеваний щитовидной железы, инфекции и других проблем.

Если человек регулярно плохо переносит смену погоды, разумнее не искать «лекарство от магнитных бурь», а обратиться к врачу и проверить состояние здоровья.

Когда нельзя ждать, пока погода наладится

Некоторые симптомы требуют срочной помощи независимо от прогноза погоды. Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо, если появились:

сильная или необычная боль в груди;

одышка, ощущение нехватки воздуха;

слабость или онемение в руке, ноге либо половине лица;

нарушение речи или зрения;

внезапная очень сильная головная боль;

потеря сознания;

выраженное нарушение сердечного ритма;

резкий подъем или падение давления с ухудшением самочувствия.

Такие признаки могут указывать на инфаркт, инсульт, гипертонический криз, тяжелую аритмию или другое опасное состояние. Погода способна стать дополнительной нагрузкой для организма, но не отменяет необходимость своевременной диагностики.

Миф или правда: человек действительно может «чувствовать» погоду

Считать реакцию организма на погоду выдумкой неправильно. Исследования подтверждают, что температура, жара и атмосферное давление могут быть связаны с изменением артериального давления, риском сердечно-сосудистых осложнений и приступами мигрени у чувствительных людей.

Однако и превращать любой упадок сил в «метеозависимость» опасно. Если каждый дождь сопровождается сильной головной болью, скачками давления или выраженной слабостью, это повод проверить здоровье.

Организм не обязан тяжело переносить каждую перемену погоды. Иногда ощущение, что человека «штормит» вместе с атмосферным фронтом, становится первым сигналом проблемы, которую важно не переждать, а вовремя обнаружить.

