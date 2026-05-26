Два разных заболевания: как отличить аллергию от простуды у детей

Александра Якимчук
Неправильно распознанный недуг приводит к неправильному лечению, что может навредить здоровью.

Аллерголог Могирева: температура тела помогает отличить аллергию от простуды

Повышение температуры тела — один из ключевых показателей простудных заболеваний, который не характерен для аллергии. Об этом изданию Газета.ру рассказала аллерголог-иммунолог для детей Ксения Могирева.

Она отметила, что родители часто путают протекание простудных заболеваний с аллергической реакцией организма. Это приводит к неправильному лечению и может больше навредить здоровью, чем помочь.

Врач уточнила, что для аллергии характерны следующие симптомы: сильный зуд в носу, приступообразное чихание или кашель, обильные прозрачные водянистые выделения из носа, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. Также могут появиться крапивница, отек мягких тканей, одышка, свистящие дыхание и ощущение нехватки воздуха. И все это, как правило, без повышения температуры тела.

«Слабость, головная боль, ломота в мышцах, снижение аппетита — симптомы, которые гораздо больше характерны для острых респираторных заболеваний. <…> Именно отсутствие температуры часто становится важным признаком в пользу аллергии», — подчеркнула медик.

Также, по словам Могиревой, у этих заболеваний разное время протекания. Она пояснила, что при правильном лечении ОРВИ проходит за пять-десять дней.

А вот аллергия длится, пока продолжается контакт с аллергеном. В случае пыльцы, например, пока не закончится сезон цветения или пока человек не покинет регион, где произрастает растение, провоцирующие такую реакцию организма. То есть аллергия может длиться месяцами.

Однако встречаются и кратковременное протекание. Такое происходит, когда взаимодействие с раздражителем был кратковременным. Например, общение с животным в контактном зоопарке.

Если родители замечают, что болезнь протекает необычно или слишком долго, то нужно обратиться за помощью к специалисту, чтобы избежать возможных осложнений, подчеркнула врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что увеличивающийся отек и сыпь после укуса пчелы указывают на аллергию. Действовать необходимо оперативно, так как речь может идти о жизни и смерти. И в некоторых случаях на принятия правильных мер есть лишь несколько минут.

