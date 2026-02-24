Матвиенко исключила возможность пересмотреть безъядерный статус Украины

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 152 0

Глава Совета Федерации подчеркнула недопустимость нарушения безъядерного статуса Киева и призвала парламенты Европы отреагировать на угрозу безопасности.

Сенаторы РФ призвали отреагировать на ядерные попытки Киева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Матвиенко: ядерного оружия на Украине быть не должно

Члены Совета Федерации направят обращения к коллегам из Великобритании и Франции, а также в международные организации, с требованием осудить попытки Украины получить ядерное оружие и его компоненты. Об этом заявила председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко в Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнула, что немедленная реакция верхней палаты парламента направлена на демонстрацию серьезности темы, о которой ранее сообщила Служба внешней разведки России (СВР). Она подчеркнула, что безъядерный статус Украины является одним из ключевых условий ее признания как независимого государства и не подлежит пересмотру.

«Ядерного оружия на Украине быть не должно. Мы рассчитываем на то, что парламентарии Великобритании и Франции, а также соответствующие международные институты в ответ на наше обращение выразят свою позицию в отношении попытки тайного сговора Стармера и Макрона и либо призовут их от имени политического сообщества к ответственности, либо разделят в полной мере с ними ответственность за эти противоречащие международному праву», — отметила председатель Совета Федерации.

Матвиенко также подчеркнула, что такие действия серьезно снижают уровень безопасности в Европе, прежде всего для граждан Великобритании и Франции.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на СВР, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Украине ядерного оружия, пытаясь замаскировать его под разработки Киева.

В Кремле прокомментировали информацию о планах Лондона и Парижа, указав на его опасность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное развитие событий вопиющим нарушением всех международных договоров.

