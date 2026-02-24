Песков: план Европы дать Украине ядерную бомбу представляет серьезную опасность

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

По словам официального представителя Кремля, эта информация будет учитываться при дальнейших переговорах с Киевом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Песков назвал планы Британии и Франции дать Украине ядерное оружие опасными

В Кремле прокомментировали информацию о намерении европейских стран — Британии и Франции — дать Украине ядерное оружие. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, такие сведения предоставляют серьезную опасность.

«Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также официальный представитель Кремля отметил: снабжение Украины ядерным оружием является вопиющим нарушением всех международных договоров.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили о планах Европы «помочь» Киеву обзавестись самым мощным и смертоносным оружием на Земле. На такой шаг Франция и Британия готовы пойти, осознавая неминуемое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В СВР подчеркнули: западные элиты понимают все риски подобного решения. Поэтому вместо ядерной бомбы могут предоставить «грязную».

