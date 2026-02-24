СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

По данным разведки, западные элиты не готовы смириться с поражением и ищут «вундерваффе» для ВСУ.

Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Украине ядерного оружия, пытаясь замаскировать его под украинские разработки. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, британские и французские элиты осознают, что ситуация на Украине не оставляет ВСУ шансов на победу, но не готовы признать поражение. По их мнению, наличие у Киева атомной или так называемой «грязной» бомбы может обеспечить более выгодные условия для завершения конфликта.

В качестве варианта рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Берлин, по данным СВР, благоразумно отказался участвовать в этой авантюре.

В СВР подчеркнули, что Лондон и Париж сознают нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и риски для глобальной безопасности, но пытаются избежать ответственности, выдавая поставки за собственные разработки Украины.

«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным», — заключили в ведомстве.

