Путин заявил о возможных попытках подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 87 0

Президент подчеркнул, что цель провокаций — сорвать дипломатическое урегулирование на Украине.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Существует реальная угроза диверсий на российских газопроводах в Черном море. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 24 февраля.

«Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет, тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть… но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток“», — сообщил глава государства.

По словам президента, цель возможных провокаций — сорвать хрупкий переговорный процесс.

«Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что так аккуратно достигнуто на этом переговорном треке», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что, несмотря на эти угрозы, нанести России стратегическое поражение не удается.

«Никак не получается, а так хочется… Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко, комментируя информацию СВР о планах Великобритании и Франции передать Украине атомное оружие, исключила возможность пересмотреть безъядерный статус республики.

