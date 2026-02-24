СК установил личность подорвавшего машину полиции у Савеловского вокзала мужчины

Установлена личность погибшего злоумышленника, взорвавшего автомобиль ДПС на северо-востоке Москвы, в результате которого погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным ведомства, подозреваемый был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим в столицу из Санкт-Петербурга накануне инцидента.

«В настоящее время следствием детально устанавливается круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий», — добавила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Взрыв прогремел ночью на площади Савеловского вокзала. По предварительной информации, мужчина подошел к патрульной машине около полуночи, после чего сработало взрывное устройство. На месте происшествия погибли старший лейтенант Братущенко и сам злоумышленник. Двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали.

Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировав почти поминутно события на привокзальной площади. По кадрам видно, что взрыв прогремел со стороны водителя, от удара выбило все стекла автомобиля, деформировало крыша, сработали все подушки безопасности. Вторая машина ДПС, стоявшая рядом, повреждений не получила; для проверки ее безопасности задействовали робот-сапер.

Старший лейтенант Братущенко служил в московской полиции с 2019 года. Ему было 34 года, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей. МВД заявило, что семье погибшего и раненым сотрудникам окажут всю необходимую помощь.

На место происшествия уже начали приносить цветы в память о погибшем офицере.

