Давит, но не болит: кардиолог назвал главный сигнал организма перед инфарктом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 758 0

Важно вовремя распознать тревожные изменения.

Главный сигнал перед инфарктом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: главным сигналом перед инфарктом является ощущение давления в груди

Кардиолог Джереми Лондон рассказал о признаках, которые могут указывать на приближающийся инфаркт. Его рекомендации приводит издание Mirror.

По словам врача, наиболее опасным симптомом является ощущение давления или дискомфорта в области груди. При этом боль не всегда бывает острой или резкой. Нередко неприятные ощущения появляются во время физической активности и исчезают после отдыха. Это может свидетельствовать о том, что сердечная мышца испытывает нехватку кислорода — состояние, часто связанное с ишемической болезнью сердца. В запущенной форме такое нарушение способно привести к инфаркту.

Специалист также обратил внимание на другие признаки, которые не стоит списывать на усталость. В частности, насторожить должна одышка, возникающая при привычной нагрузке, а также выраженная слабость без видимой причины. Если повседневные действия — прогулка, подъем по лестнице или домашние дела — начинают даваться тяжелее обычного, это может быть тревожным сигналом.

Лондон подчеркнул, что игнорирование подобных симптомов опасно: своевременная консультация врача и обследование могут предотвратить серьезные последствия и сохранить жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
Кошкам все равно: ученые доказали эмоциональную независимость питомцев
1:01
«Политическая шизофрения»: в Совете Федерации прокомментировали возможную передачу Украине ядерного оружия
0:43
Уснула на могиле бабушки: десятилетнюю девочку нашли ночью на кладбище в мороз
0:41
Женщина прислушалась к совету незнакомца и выиграла миллион долларов
0:38
Давит, но не болит: кардиолог назвал главный сигнал организма перед инфарктом
0:14
Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании Йоланду Диас за клевету

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
«Даже взрослая девушка не заметила»: экс-солистка «Вороваек» о гибели своих детей
Давит, но не болит: кардиолог назвал главный сигнал организма перед инфарктом
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы