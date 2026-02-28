Искусство живого диалога: почему важно общаться с незнакомцами в эпоху смартфонов

|
Дарья Орлова
Пользователи социальных Сетей стремительно теряют навык заводить беседы в общественных местах.

Как легко завести разговор с незнакомцем на улице

Фото: 5-tv.ru

The Guardian: в эпоху смартфоном важно учиться налаживать связи с незнакомцами

Современное общество постепенно теряет навык случайных бесед в общественных местах из-за тотальной цифровизации и социальных страхов. Об этом сообщает The Guardian.

Автор материала Вив Гроскоп отмечает, что исчезновение повседневных взаимодействий в транспорте, магазинах и очередях становится тревожной тенденцией. Многие люди намеренно используют наушники или создают видимость занятости в телефоне, чтобы избежать контакта с окружающими. Однако исследования показывают, что мы часто переоцениваем риск негативной реакции.

«Люди склонны недооценивать то, насколько им понравится разговор, насколько они почувствуют связь со своим собеседником и насколько они понравятся своему партнеру по общению», — подчеркивается в исследовании Университета Вирджинии.

Психолог Эстер Перель называет это явление «глобальной рецессией в отношениях», напоминая, что практика малых разговоров необходима для укрепления «социальных мышц».

Важной деталью является то, что зумеры могут стать первым поколением, чьи когнитивные способности и социальные навыки окажутся ниже, чем у их предшественников. Когнитивный нейробиолог Джаред Куни Хорват предупреждает, что отсутствие живой практики общения негативно влияет на развитие личности.

Для преодоления барьеров исследователи советуют максимально снижать значимость диалога: не ждать от него судьбоносных перемен, а воспринимать как «малый акт гуманизации». Если собеседник не настроен на контакт, это не должно восприниматься как личное поражение, ведь умение читать социальные сигналы — тоже часть важного человеческого опыта, который невозможно получить через экран мобильного устройства. Темы погоды или бытовых мелочей могут показаться банальными, но именно они сохраняют ощущение общности в разделенном мире.

