Сотрудники ТЦК застрелили мужчину в Кривом Роге

Жуткая история в Кривом Роге. Украинская мобилизация привела к гибели молодого человека, которого даже насильственным образом не удалось доставить на фронт.

Судя по кадрам, которые распространили местные СМИ, сотрудники ТЦК застрелили потенциального мобилизованного. Рядом кричит женщина, а военкомы безуспешно пытаются оттащить ее от своей машины.

По данным местных пабликов, во время стычки также пострадал отец убитого. Военком получил ранение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.