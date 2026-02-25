Сотрудники ТЦК застрелили мужчину в Кривом Роге

В ходе стычки с украинскими военкомами пострадали еще несколько человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Willnow

Жуткая история в Кривом Роге. Украинская мобилизация привела к гибели молодого человека, которого даже насильственным образом не удалось доставить на фронт.

Судя по кадрам, которые распространили местные СМИ, сотрудники ТЦК застрелили потенциального мобилизованного. Рядом кричит женщина, а военкомы безуспешно пытаются оттащить ее от своей машины.

По данным местных пабликов, во время стычки также пострадал отец убитого. Военком получил ранение. 

