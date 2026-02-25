Из первых уст: российский кореевед Ланьков рассказал о выдворении из Латвии

Кореевед Ланьков: Я попал в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию

Российский востоковед-кореевед и публицист, специалист по КНДР, кандидат исторических наук и профессор Андрей Ланьков, который с 1990-х годов живет и работает за пределами РФ, был выдворен из Латвии, куда прибыл для чтения лекции. В своем Telegram-канале он рассказал, что именно произошло.

Эксперт должен был выступить в Риге. По его словам, за полчаса до начала выступления в зале появилась полиция и иммиграционная служба. Сотрудники заявили, что Ланьков попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, и теперь он должен быть «немедленно выдворен».

«Лекция, разумеется, сорвалась. Меня привезли в иммиграционное управление, куда через какое-то время подъехали и адвокаты, которых нашли друзья. Полиция была очень вежливой и доброжелательной. Порой было очевидно, что этим парням и девушкам не очень хотелось выполнять приказы, но работа у них такая, им приказы выполнять надо. Поэтому после ряда формальностей меня посадили в машину и благополучно повезли к эстонской границе», — написал кореевед.

Как отметил Ланьков, к нему на помощь пришли друзья и знакомые из Прибалтики и даже некоторые незнакомцы. Они организовали транспорт и маршрут, что помогло сделать срочный выезд из страны комфортным. На границе профессор просто пересел в подготовленную машину и благополучно покинул Латвию. За это он очень благодарен всем неравнодушным.

По словам Андрея Ланькова, он не может объяснить логику, которой руководствовался латвийский МИД, никаких официальных объяснений он не получил. Эксперт подчеркнул, что провел в стране четыре часа после 30-летнего перерыва. За что его навсегда изгнали, в представленных правоохранителями документах сказано не было.

«В общем-то все достаточно понятно. Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла», — заключил Ланьков.

Андрей Ланьков признан в мировом научном сообществе как один из ведущих экспертов, специализирующихся на истории и политическом устройстве КНДР. Российский историк ведет активную преподавательскую деятельность, работая в Университете Кукмин, расположенном в Сеуле. Его работы опубликованы на корейском, русском, китайском и английском языках.

