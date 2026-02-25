Купившие онлайн-курс «Менеджер на максималках» россияне просят вернуть деньги

Громким судебным разбирательством может обернуться скандал, который разгорелся в социальных сетях. Клиенты популярного интернет-курса уверены, что стали жертвами инфоцыган. Они перевели им сотни тысяч рублей в надежде уже через несколько недель стать миллионерами. Несостоявшиеся «менеджеры на максималках» рассказали, что клюнули на яркую рекламу и знаменитых блогеров-миллионников. В числе звездных спикеров оказался даже родственник одного из «Иванушек International». Корреспонденту «Известий» Александру Меняйлову удалось связаться с хозяйкой фирмы, которая продавала «воздух».

Они надеялись освоить новую профессию и получать большой доход. В итоге вынуждены ждать возврата денег.

«После того, как я попросила Кумерину Юлию вернуть денежные средства, меня заблокировали на самом курсе, и в Telegram-каналах для обучения», — рассказывает слушательница курса.

Недовольные покупатели курса Юлии Кумериной обратились к нам с просьбой о помощи. Уже несколько месяцев они вынуждены выпрашивать деньги у медиадивы, несмотря на условия договора.

Программа «Менеджер на максималках» предлагает изменить свою жизнь. На словах все красиво: покупатели курса смогут выйти на крупный доход прямо во время обучения. 12 недель, 16 модулей, более 80 уроков. На деле — отзывы учеников оставляют желать лучшего.

На словах все красиво. Покупатели курса смогут выйти на крупный доход прямо во время обучения. 12 недель, 16 модулей, более 80 уроков. На деле отзывы учеников оставляют желать лучшего.

По словам покупателей программы, вместо курса по рекламе они получили занятия по психологии.

«По мне это была вода. Почему вода? Потому что в каждом модуле на уроках нас учили, как правильно дышать, какого цвета канцтовары собирать», — говорит пострадавшая Евгения Кораблина.

За такие знания ученики Кумериной платят сотни тысяч рублей. Интерес будущих покупателей программы подогревают именитые блогеры. Например, Сергей Григорьев-Апполонов. Между демонстрациями экстравагантных образов успевает читать закрытые лекции.

«Только что созвонился с Юлей, со своей командой. Они, конечно, в шоке от меня, что я добавляю новые темы в лекцию. Про личный бренд, про социальные сети. Про то, как монетизировать любую ситуацию, даже ситуацию с хейтерами», — говорит Сергей Григорьев-Апполонов, спикер проекта.

Партнеры Кумериной обещают стабильный доход и закрытую базу работодателей-блогеров.

На деле многие ученики отказываются от курса «Менеджер на максималках».

«Блогер позиционировал себя как человек честный, против инфоцыганства. Информации очень много, информация поверхностная. Осознавая то, что произошло... Не стоит этих денег то, что нам показали», — говорит еще одна пострадавшая Татьяна Грибанова.

Количество пострадавших может исчисляться сотнями человек. Многие из них начали объединяться в сообщества. Наша съемочная группа связалась с Юлией Кумериной. Мы хотели взять интервью у создателя программы «Менеджер на максималках». Основатель международного агентства по закупке и продаже рекламы вежливо отказалась.

Интересно, после нашего разговора, на счета недовольных учеников начали возвращаться крупные суммы. Остальные покупатели курса готовят досудебные претензии. Они намерены вернуть все до последней копейки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.