Актер Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД на сумму свыше 20 тысяч рублей

Мария Гоманюк
В отношении артиста возбудили 21 исполнительное производство о взыскании.

Из-за чего актер Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД

У актера Сергея Безрукова образовалась задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения на сумму 21750 рублей. Это следует из данных службы судебных приставов.

В отношении артиста с 3 по 20 февраля возбудили 21 исполнительное производство о взыскании административных штрафов. Все они связаны с постановлениями по делам о нарушениях правил дорожного движения, вынесенных в период с 30 октября по 21 ноября 2025 года.

Решения о привлечении к ответственности приняли центры автоматической фиксации нарушений, которые работают в Москве и Московской области. Штрафы оформили по итогам обработки данных с дорожных камер.

Совокупный долг актера по линии ГИБДД превысил 20 тысяч рублей.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Московский городской суд в декабре прошлого года привлек к административной ответственности актрису Наталью Бочкареву, известную по сериалу «Счастливы вместе». Суд назначил ей штраф в тысячу рублей по делу о хулиганстве. Поводом, по материалам дела, стал конфликт с соседкой в коттеджном поселке.

