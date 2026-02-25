Студент убил однокурсницу и съел части ее тела, но так и не сел в тюрьму

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

После преступления он хайповал на смерти девушки.

Кто такой каннибал Иссей Сагава: убил однокурсницу и съел

Фото: © Getty Images/AFP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: студент убил однокурсницу и съел части ее тела, но так и не сел в тюрьму

Японский студент Иссей Сагава убил и частично съел свою однокурсницу — 25-летнюю голландку. Об этом сообщает Mirror.

Преступление произошло 11 июня 1981 года в его парижской квартире, куда девушка пришла помочь с учебой. Сагава выстрелил ей в шею, после чего надругался над телом и совершил акт каннибализма.

Позже он попытался избавиться от останков, вывезя их в чемоданах в Булонский лес. Его задержали после того, как прохожие заметили кровь, сочащуюся из багажа, и сообщили полиции.

Судебная история и депортация

Во Франции Сагаву признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику строгого режима. Его отец нанял адвокатов, которые добились медицинского заключения о неспособности обвиняемого предстать перед судом.

В 1984 году дело было закрыто, а Сагаву депортировали в Японию. Японские специалисты пришли к выводу, что он страдает расстройством личности, но юридически вменяем.

Однако повторного судебного процесса не последовало. Французские материалы дела не были переданы японской стороне, и в 1986 году Сагава оказался на свободе.

Скандальная «слава»

В последующие годы Сагава написал несколько книг, давал интервью, участвовал в телепередачах и даже снимался в фильмах. Многие воспринимали его публичность как кощунство по отношению к памяти жертвы.

Сам Сагава не раз заявлял о своих извращенных фантазиях, которые, по его словам, сопровождали его с детства. Его высказывания и публичная активность неоднократно вызывали волну возмущения как во Франции, так и в Японии.

Иссей Сагава умер в ноябре 2022 года в возрасте 73 лет от осложнений, вызванных пневмонией. Несмотря на признание в убийстве и каннибализме, он так и не понес уголовного наказания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

18:30
Мерзкие привычки: фанаты Селены Гомес требуют от нее развестись с Бенни Бланко
18:27
На Ладоге прошла первая историческая реконструкция проезда по Дороге жизни
18:20
Все задачи, поставленные перед Росгвардией в 2025 году, были выполнены
18:15
Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года
18:15
Расплата через 30 лет: забивший семерых человек молотком мужчина получил срок
18:10
Лыжники Коростелев и Непряева отказались от участия в Кубке мира в США

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать