Mirror: студент убил однокурсницу и съел части ее тела, но так и не сел в тюрьму

Японский студент Иссей Сагава убил и частично съел свою однокурсницу — 25-летнюю голландку. Об этом сообщает Mirror.

Преступление произошло 11 июня 1981 года в его парижской квартире, куда девушка пришла помочь с учебой. Сагава выстрелил ей в шею, после чего надругался над телом и совершил акт каннибализма.

Позже он попытался избавиться от останков, вывезя их в чемоданах в Булонский лес. Его задержали после того, как прохожие заметили кровь, сочащуюся из багажа, и сообщили полиции.

Судебная история и депортация

Во Франции Сагаву признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику строгого режима. Его отец нанял адвокатов, которые добились медицинского заключения о неспособности обвиняемого предстать перед судом.

В 1984 году дело было закрыто, а Сагаву депортировали в Японию. Японские специалисты пришли к выводу, что он страдает расстройством личности, но юридически вменяем.

Однако повторного судебного процесса не последовало. Французские материалы дела не были переданы японской стороне, и в 1986 году Сагава оказался на свободе.

Скандальная «слава»

В последующие годы Сагава написал несколько книг, давал интервью, участвовал в телепередачах и даже снимался в фильмах. Многие воспринимали его публичность как кощунство по отношению к памяти жертвы.

Сам Сагава не раз заявлял о своих извращенных фантазиях, которые, по его словам, сопровождали его с детства. Его высказывания и публичная активность неоднократно вызывали волну возмущения как во Франции, так и в Японии.

Иссей Сагава умер в ноябре 2022 года в возрасте 73 лет от осложнений, вызванных пневмонией. Несмотря на признание в убийстве и каннибализме, он так и не понес уголовного наказания.

