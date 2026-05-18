Молния убила велосипедиста в Краснодаре

В Краснодаре в результате удара молнии погиб мужчина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось на территории жилого комплекса «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова. По словам очевидцев, мощный электрический разряд попал прямо в велосипедиста.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось, он скончался от полученных травм. По предварительным данным, погибшему было 45 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель США Гэри Рейнольдс пережил четыре удара молнии с 2007 по 2022 год. Это повлияло на его физическое состояние и когнитивные функции. Ему стало трудно концентрироваться на простых вещах, он потерял координацию и возможность работать. Из-за того что мужчина переживал удар несколько раз, он решил, что молния буквально охотится за ним.

Теперь Рейнольдс участвует в международном сообществе выживших после ударов током, делясь опытом восстановления.

