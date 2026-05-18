«Пацаны» идут на бойню: что нужно помнить перед финалом сериала

Amazon Prime покажет финал сериала «Пацаны»

Сериал «Пацаны» от Amazon Prime давно перестал быть просто пародией на супергеройские блокбастеры. За четыре сезона шоу превратилось в одну из самых жестких и злых сатир на современную поп-культуру, политику и общество. В центре истории — мир, где люди со сверхспособностями (суперы) давно стали не спасителями человечества, а частью гигантской корпорации Vought.

Именно Vought управляет супергероями как коммерческим продуктом: продает фильмы, игрушки, рекламу, устраивает политические кампании и зарабатывает миллиарды. Главная звезда компании — команда «Семерка», аналог Мстителей и Лиги справедливости одновременно. Только вместо благородных героев здесь собрались нарциссы, убийцы и психически нестабильные люди.

Главный кошмар этого мира — Хоумлендер. Внешне он выглядит как идеальный патриотический супергерой, но на деле оказывается крайне опасным социопатом с абсолютной властью и комплексом бога. Рядом с ним — Подводный, Черный Нуар, Поезд-А и другие суперы, давно забывшие о морали.

Противостоят им «Пацаны» — команда обычных людей, которая пытается разрушить систему изнутри. Лидер группы Билли Бутчер одержим ненавистью к суперам после трагедии с женой. Вместе с ним действуют Француз, ММ, Кимико и Хьюи Кэмпбелл, потерявший девушку из-за Поезда-А.

Хоумлендер почти стал диктатором

Финал четвертого сезона полностью перевернул баланс сил во вселенной сериала. Хоумлендер наконец приблизился к тому, о чем мечтал с самого начала: фактически получил контроль над страной.

При поддержке корпорации Vought и лояльного президента США он начал строить новую систему, где суперы становятся высшей кастой. Его лозунг «сделать Америку супер снова» окончательно превратился в политическую программу.

www.globallookpress.com/James Minchin/Amazon Studios

На этом фоне «Пацаны» практически проиграли. Большинство героев оказались схвачены и отправлены в лагеря перевоспитания. Единственной, кому удалось скрыться, стала Старлайт, теперь возглавляющая сопротивление.

Но главный хаос начинается вокруг Билли Бутчера. Из-за временной сыворотки V его организм разрушается: рак мутирует и постепенно убивает героя. Психическое состояние Бутчера тоже стремительно ухудшается.

В кульминации сезона он убивает Викторию Ньюман — супера и кандидата в вице-президенты, которая в отчаянии пыталась сотрудничать с «Пацанами». После этого Бутчер окончательно уходит в одиночную войну и решает использовать вирус, способный уничтожить всех суперов без исключения.

При этом и лагерь Хоумлендера нельзя назвать стабильным. Огромную роль теперь играет Сестра Сэйдж — самый умный человек на планете. Именно она помогла Хоумлендеру прийти к власти, однако ее настоящие цели до сих пор остаются загадкой.

Солдатик возвращается

Одним из главных козырей финального сезона станет возвращение Солдатика в исполнении Дженсена Эклза. Для фанатов «Сверхъестественного» это уже само по себе событие, но внутри сюжета герой играет куда более важную роль.

Солдатик — один из первых супергероев во вселенной «Пацанов». Способности он получил еще в 1940-х благодаря ранней версии сыворотки V. Во времена холодной войны герой возглавлял команду «Расплата», пока его не предали собственные союзники.

Кадр из к/с «Пацаны», реж. Филип Сгриккиа, 2019 г.

После этого Солдатика десятилетиями держали в СССР, где над ним проводили эксперименты. Именно там у него появилась уникальная способность — энергетический луч, который способен не только убивать, но и навсегда лишать суперов их сил.

Именно из-за этого «Пацаны» хотели использовать Солдатика как оружие против Хоумлендера. Но позже выяснилось главное — Хоумлендер является биологическим сыном Солдатика.

Встреча отца и сына обернулась катастрофой. Солдатик отказался принимать Хоумлендера и попытался уничтожить его, однако план провалился. В конце третьего сезона персонаж снова оказался в состоянии комы.

Теперь Хоумлендер собирается разбудить отца ради новой войны против Бутчера. Но у него есть и личная причина: лидер «Семерки» одержим страхом старения и хочет понять, почему Солдатик почти не меняется с возрастом.

«Поколение «Ви» — не просто спин-офф

Многие зрители считали сериал «Поколение «Ви» необязательным дополнением к основной истории. Но теперь стало ясно: без него финальный сезон «Пацанов» понять будет куда сложнее.

События шоу разворачиваются в Университете Годолкина — специальном учебном заведении для будущих суперов. Главная героиня, Мари Моро, умеет управлять кровью и постепенно узнает страшные тайны университета.

Под кампусом скрывалась секретная лаборатория, где проводили эксперименты над студентами и разрабатывали вирус, смертельный только для суперов. Именно этот вирус позже оказался у Виктории Ньюман.

Во втором сезоне ситуация становится еще мрачнее. После прихода Хоумлендера к власти университет превращается в настоящую фабрику лояльных режиму суперов.

Выясняется, что основатель Годолкина Томас Годолкин все это время был жив и контролировал происходящее из тени. А сама Мари оказывается частью проекта «Одесса» — эксперимента по созданию сверхмощных суперов.

В финале герои присоединяются к сопротивлению Старлайт и Поезда-А, а их сюжет напрямую связывается с событиями пятого сезона «Пацанов».

«Сверхъестественное» снова вместе

Шоураннер Эрик Крипке никогда не скрывал любви к «Сверхъестественному». Именно поэтому в «Пацанах» постоянно появляются актеры из истории братьев Винчестеров.

Главная звезда этого воссоединения — Дженсен Эклз, уже сыгравший Солдатика. Но в пятом сезоне к нему присоединятся Джаред Падалеки и Миша Коллинз.

Кадр из к/с «Пацаны», реж. Филип Сгриккиа, 2019 г.

По слухам, Падалеки сыграет супергероя Мистера Марафона — персонажа со способностями, похожими на силы Поезда-А. Роль Коллинза пока держится в секрете.

Создатели уже подтвердили, что у Эклза, Падалеки и Коллинза будет как минимум одна совместная сцена — и фанаты «Сверхъестественного» ждут ее едва ли не больше самого финала.

Финал будет жестоким: кто вообще выживет?

Создатели сериала уже намекают, что спокойного завершения ждать не стоит. Эрик Крипке прямо предупредил зрителей: до финала дойдут далеко не все персонажи.

Карл Урбан, играющий Бутчера, тоже подогрел ожидания и заявил, что крупные смерти начнутся уже в первой серии.

Фанатов комикса это не удивляет. Оригинальная история Гарта Энниса заканчивалась настоящей бойней. После смерти Хоумлендера главным чудовищем становился уже сам Билли Бутчер, который начинал уничтожать собственных союзников. В живых в комиксе остались только Старлайт и Хьюи.

www.globallookpress.com/Jasper Savage/Amazon Studios

При этом Крипке заранее предупредил: ждать масштабов «Игры престолов» не стоит. Огромных баталий сериал не покажет — прежде всего из-за бюджета. Однако авторы обещают компенсировать это эмоциональными сценами, неожиданными поворотами и жесткими развязками.

Vought не отпустит зрителей

Даже после завершения «Пацанов» Amazon не собирается расставаться с этой вселенной. Сейчас в разработке находится приквел «Восход корпорации Vought», который расскажет о создании компании и первых экспериментах с сывороткой V. В сериале снова появятся Солдатик и Штормфронт.

Также Amazon продолжает работу над проектом «Пацаны: Мексика». Это будет первый сериал франшизы, действие которого полностью развернется за пределами США.

Похоже, даже после финала Хоумлендера вселенная «Пацанов» только начинает разрастаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.