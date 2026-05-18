«Опора в непростые дни»: Катерина Шпица призналась мужу в любви после родов

Элина Битюцкая
Актриса родила сына Богдана — это первый совместный ребенок пары.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Катерина Шпица нежно поблагодарила мужа, бизнесмена Руслана Панова, за ежесекундную поддержку во время появления на свет их сына. Об этом звезда рассказала в своих социальных сетях, сообщает 7Дней.ru.

На прошлой неделе актриса выписалась из роддома, а накануне ее супруг опубликовал трогательные кадры из клиники. На видео Панов не мог сдержать слез счастья, держа новорожденного на руках.

«Семья, друзья, приятели и незнакомые люди, я желаю вам настоящего своего счастья, и не стесняться своих эмоций. А миру — любви, доброты и красоты», — написал он.

Сама Шпица спустя время обратилась к мужу, который не отходил от нее ни на шаг в самый ответственный момент.

«Люблю тебя, мой муж! Совершенно невозможно даже представить этот главный миг нашей любви без тебя рядом! И за ежесекундную помощь и опору в непростые дни после операции я тебя благодарю», — поделилась артистка.

Шпица и Панов поженились в 2021 году. Два года назад актриса пережила выкидыш, о чем откровенно поведала в интервью. О новой беременности стало известно в декабре 2025-го. Помимо новорожденного сына, у знаменитости подрастает 14-летний Герман от каскадера Константина Адаева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катерина Шпица раскрыла имя новорожденного сына.

