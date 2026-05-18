Защита директора певицы Линды обжаловала решение о его домашнем аресте

Адвокаты директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман. — Прим. ред.) Михаила Кувшинова обжаловали решение суда о его домашнем аресте. Об этом 5-tv.ru сообщил защитник обвиняемого Алексей Кравченко.

«С решением суда об избрании меры пресечения мы не согласны, оно уже обжаловано», — сказал он.

Михаила Кувшинова отправили под домашний арест 14 мая. По версии следствия, находясь на свободе, он может скрываться или оказывать давление на свидетелей. Однако адвокат директора настаивает на том, что доказательств причастности его подзащитного к преступлению нет, а само решение суда было преждевременным.

Директора Линды подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Потерпевшим по делу проходит заслуженный артист России Максим Фадеев. По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает один миллион рублей.

Следствие утверждает, что обвиняемые по поддельным документам переоформили на себя права на песни, которые когда-то Фадеев написал для Линды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлану Гейман сначала допрашивали в качестве свидетеля, однако теперь она проходит по делу как подозреваемая.

