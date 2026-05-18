США решили продлить на 30 дней лицензию на покупку нефти из России

Решение было принято для стабилизации мирового энергетического рынка.
Министерство финансов США еще на 30 дней продлило действие лицензии, которая разрешает морские поставки российской нефти. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент на своей странице в социальных сетях.
«Министерство финансов США выпускает временную генеральную лицензию сроком на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временного доступа к российской нефти, которая в настоящее время находится в море», — написал он.
Вашингтон пошел на этот шаг, чтобы стабилизировать мировой энергетический рынок. Ситуация осложнилась из-за войны в Иране, которая привела к перебоям в поставках нефти и росту цен на топливо.
По словам Бессента, американские власти продолжат работать с каждой страной индивидуально. В будущем США планируют выдавать временные разрешения на покупку нефти по мере необходимости.
