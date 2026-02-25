Новый уровень заботы о юных пациентах: Минздрав РФ обновит стандарты педиатрии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Все детские медицинские учреждения в России будут разделены на специальные категории.

Как развивается оказание медицинской помощи детям в России

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Минздрав РФ готовит новые стандарты медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, утверждающего новый порядок оказания медпомощи по направлению «педиатрия». Согласно новым правилам, все детские медучреждения будут поделены на группы в соответствии с их оснащением и профильной направленностью. Подробно о нововведениях пишет URA.RU.

Самым массовым подразделением детских медицинских объектов станут пункты первичной медико-санитарной помощи. К этой группе будут отнесены стандартные педиатрические поликлиники, а также соответствующие отделения при районных учреждениях здравоохранения.

Ко второй категории будут причислены клиники для юных пациентов, действующие, как самостоятельные медицинские организации. Сюда же отнесут детские отделения городских поликлиник, детских больниц и ЦРБ, работающих по принципу межрайонных медцентров.

В третьей же группе будут числиться масштабные амбулаторные медучреждения с самым мощным оснащением — автономные консультативно-диагностические центры, поликлиники, больницы и отделения федерального, республиканского, краевого, областного, окружного и городского уровня.

Нововведения затронут и стационарную педиатрическую помощь — она будет ранжироваться по сложности травм и заболеваний, на которые рассчитана та или иная больница. Стационары первой категории должны иметь педиатрические койки для лечения маленьких пациентов с соматическими недугами. Для второй нужны условия, позволяющие оказывать специализированные медицинские услуги. И, наконец, третья группа — педиатрические объекты, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее в Минздраве РФ заявили об утверждении нового стандарта диагностики и лечения гриппа в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


