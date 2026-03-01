Сжатие вен и расширение влагалища: что происходит с телом во время возбуждения

The Guardian: во время возбуждения влагалище расширяется

Сексуальное возбуждение может возникать спонтанно, а может быть реакцией на прикосновение, воспоминание, фантазию или эмоциональную близость. Современная наука показывает: это гораздо более сложный процесс, чем кажется. Об этом сообщает The Guardian.

От физиологии к желанию

Одними из первых, кто системно изучал сексуальную реакцию, были сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон. В 1950-х они описали четырехфазную модель: возбуждение, плато, оргазм и возвращение к исходному состоянию.

Однако в этой схеме не учитывался сам момент возникновения желания — почему человеку вообще хочется секса. Позднее исследователи пришли к выводу, что желание может быть двух типов:

спонтанное — возникающее само по себе;

ответное — появляющееся в ответ на стимул: прикосновение, атмосферу, слова, запах или эмоциональную связь.

Клинический сексолог Анджела Райт отмечает, что у многих людей в долгих отношениях желание чаще бывает именно ответным. Оно «просыпается» в процессе взаимодействия, а не предшествует ему.

Что происходит в мозге

По словам врача Бена Дэвиса, сигналы от зрения, слуха, осязания, памяти и воображения активируют лимбическую систему и гипоталамус. Затем включается парасимпатическая нервная система — режим «отдыха и восстановления».

Вырабатывается оксид азота, который расслабляет гладкую мускулатуру и усиливает приток крови к эректильным тканям. Одновременно подключаются нейромедиаторы:

дофамин — усиливает желание и мотивацию;

окситоцин — отвечает за чувство близости и доверия;

адреналин и норадреналин — поддерживают уровень возбуждения;

ацетилхолин — участвует в регуляции нервных импульсов.

Важно, чтобы симпатическая система («бей или беги») оставалась спокойной. Стресс и тревога могут буквально затормозить процесс, сужая сосуды и снижая реакцию тела.

Разные механизмы возбуждения

Существуют два типа физиологической реакции.

Первый — рефлекторный, запускаемый спинным мозгом и не обязательно связанный с сексуальными мыслями. Он поддерживает здоровье тканей.

Второй — психогенный, возникающий в ответ на мысли, желания или прикосновения. Это сигнал организму, что возможна сексуальная активность.

При притоке крови эректильные ткани набухают. В мужском организме происходит сжатие вен, что удерживает кровь и поддерживает эрекцию.

В женском организме кровь должна циркулировать постоянно, поэтому реакция может ощущаться иначе. Также происходит так называемое «натягивание» — приподнимание матки и расширение верхней части влагалища.

Почему желание может снижаться

Сексуальное возбуждение зависит не только от гормонов (тестостерона и эстрогена), но и от психоэмоционального состояния.

Психосексуальный терапевт Кейт Мойл подчеркивает: перегруженность, тревожность и постоянный стресс мешают сосредоточиться на удовольствии. Снижение либидо может быть связано с:

гормональными изменениями (например, менопауза);

грудным вскармливанием;

сердечно-сосудистыми проблемами;

психическим состоянием.

Доктор Дэвис отмечает, что постепенные проблемы с эрекцией иногда становятся ранним маркером сосудистых заболеваний, поскольку мелкие артерии страдают раньше крупных.

Главное — не ждать «вдохновения»

Многие воспринимают желание как нечто внезапное и обязательное. Однако для большого числа людей оно формируется в процессе — через атмосферу, прикосновения и эмоциональную безопасность.

Как отмечают специалисты, важнее не ожидать спонтанного импульса, а создавать условия, в которых возбуждение может возникнуть естественно.

Сексуальная реакция — это не кнопка, а сложный диалог между мозгом, гормонами, нервной системой и психологическим состоянием.

