Рыбам и Тельцам приготовиться: что несет судьбоносный парад планет 28 февраля

Астрономическое явление затронет пять знаков зодиака.

Какие знаки зодиака затронет парад планет 28 февраля

Парад планет 28 февраля затронет Рыб, Раков, Тельцов, Близнецов и Дев

Над Землей ночью 28 февраля пройдет парад планет — шесть небесных тел выстроятся в одну линию. На протяжении нескольких дней можно будет наблюдать за этим явлением из любой точки мира. О том, как астрономическое событие повлияет на разные знаки зодиака, в беседе с URA.RU рассказал астролог Борис Зак.

Такое явление, как парад планет, вызвано тем, что все небесные тела в Солнечной системе вращаются в одной плоскости, перемещаясь с разной скоростью. Однако с Земли может создаваться оптический эффект их выстраивания в одну линию — при этом реальные расстояния между планетами все равно составляют миллионы километров.

Наблюдающие за ночным небом 28 февраля 2026 года смогут увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Некоторые из этих объектов будут достаточно яркими для невооруженного глаза, другие же получится рассмотреть только при использовании бинокля либо телескопа.

По словам астролога, не все знаки зодиака попадут под влияние парада планет 28 февраля. Особенно внимательными следует быть Рыбам, Ракам, Тельцам, Близнецам и Девам.

Рыбам астрономическое явление обещает особенно значительные изменения. Для Раков оно будет благоприятствующим — этому знаку следует рассчитывать на успех по разным направлениям деятельности. А вот Тельцам нужно приготовиться к весьма непредсказуемым изменениям в финансовой и профессиональной сферах. Близнецы и Девы же легче перенесут этот период, если снизят обороты деловой и социальной активности.

