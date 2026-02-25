Умер основатель и многолетний руководитель челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. В связи со смертью артиста губернатор региона выразил соболезнования родным и близким усопшего, о чем сообщали в Telegram-канале правительства области.

«Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа, известного челябинского музыканта, заслуженного артиста России, скончавшегося на 75-м году жизни», — говорится в сообщении правительства.

Руководитель региона отметил, что Гепп был одним из ярких культурных брендов региона. Он был широко известен далеко за пределами Урала и имел всероссийскую славу.

Текслер добавил, что и артист, и его коллектив внесли большой вклад в популяризацию народной песни и творчества советских композиторов.

Губернатор заметил, что Гепп очень любил свою малую родину и до последних дней жизни давал концерты перед земляками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 75-м году жизни умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие…» Ирина Шевчук.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.