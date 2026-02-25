Российские войска освободили село Графское в Харьковской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 68 0

Подразделения группировки «Север» также нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Российские войска освободили село Графское

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Военнослужащие группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Об этом 25 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские подразделения нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, артиллерийской бригадам ВСУ и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области.

В Сумской области удары нанесены по формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Михайловки, Кондратовки, Угроедов и Мирополья.

Потери противника составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка РСЗО MLRS американского производства и три орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Риздвянка, расположенный на территории Запорожской области. Операция была проведена подразделениями группировки войск «Восток» в рамках наступательных действий ВС РФ, сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что в зоне действий группировки за сутки потери ВСУ составили до 170 боевиков. Прежде российские военные установили контроль над населенными пунктами Харьковка в Сумской области и Криничное в Запорожской области.

