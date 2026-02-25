Нормы середины XX века: эксперт указал на устаревшие законы в сфере такси

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

В России отрасль пассажироперевозок регулируют правила еще советских времен

Какие законы регулируют сферу такси в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Швагерус: сферу такси в РФ регулируют устаревшие нормы

В России сферу такси регулируют устаревшие нормы еще советских времен. Об этом НСН заявил эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства ЮИ РУТ МИИТ Станислав Швагерус.

Эксперт отметил, что отрасль пассажироперевозок в России регулируется не только ФЗ № 580, но и отдельными нормами по 13 сферам права, включая трудовое, гражданское и антимонопольное.

На сегодняшний день в сфере такси действует лоскутное одеяло норм, многие из которых были приняты для предпринимателей еще в СССР. Тогда было совсем другое — индустриальное, а не цифровое время, и теперь нормы уровня середины XX века создают слишком большую нагрузку на участников бизнеса и водителей, отметил Швагерус.

Создание Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) в сфере такси поможет лучше контролировать требования к работе в отрасли.

По словам эксперта, задача его НИЦ — комплексно проанализировать федеральное законодательство и разработать современную и гибкую систему регулирования сферы пассажироперевозок.

Ранее в России ввели новые правила медосмотра в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

15:17
Экс-главврача псковской больницы арестовали за превышение полномочий
15:10
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала новость о госпитализации актрисы
15:05
Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год
15:00
Вместе до самого конца: в зоопарке усыпили двух животных-друзей
14:43
Подмосковье с 2021 года привлекло более 57 тысяч медиков
14:30
Нормы середины XX века: эксперт указал на устаревшие законы в сфере такси

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео