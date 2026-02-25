Нормы середины XX века: эксперт указал на устаревшие законы в сфере такси

Юрист Швагерус: сферу такси в РФ регулируют устаревшие нормы

В России сферу такси регулируют устаревшие нормы еще советских времен. Об этом НСН заявил эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства ЮИ РУТ МИИТ Станислав Швагерус.

Эксперт отметил, что отрасль пассажироперевозок в России регулируется не только ФЗ № 580, но и отдельными нормами по 13 сферам права, включая трудовое, гражданское и антимонопольное.

На сегодняшний день в сфере такси действует лоскутное одеяло норм, многие из которых были приняты для предпринимателей еще в СССР. Тогда было совсем другое — индустриальное, а не цифровое время, и теперь нормы уровня середины XX века создают слишком большую нагрузку на участников бизнеса и водителей, отметил Швагерус.

Создание Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) в сфере такси поможет лучше контролировать требования к работе в отрасли.

По словам эксперта, задача его НИЦ — комплексно проанализировать федеральное законодательство и разработать современную и гибкую систему регулирования сферы пассажироперевозок.

