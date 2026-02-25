Для 400 тысяч матерей в России пересчитали размер будущей пенсии

Эфирная новость 63 0

Такие меры связаны с изменениями в начислении страхового стажа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия развивается несмотря на санкции и давление извне. Об этом с цифрами в руках рассказывает Михаил Мишустин — он представляет в Госдуме отчет о работе правительства. Успешно реализуются ключевые нацпроекты и меры по улучшению качества жизни семей с детьми и повышения рождаемости.

Материнский капитал и социальные пособия регулярно индексируют. А для четырехсот тысяч мам уже пересчитали размер будущей пенсии. Ведь теперь в страховой стаж включаются первые полтора года ухода за ребенком. Также по всей стране продолжается строительство и модернизация больниц и поликлиник.

«Свыше трех тысяч объектов были построены или отремонтированы, прежде всего, в сельской местности и малых городах страны. В учреждения первичного звена за прошлый год поступили десятки тысяч единиц оборудования. Для жителей городов, сел и поселков, где уже произошли такие изменения, медицинская помощь на более высоком технологическом уровне стала еще доступнее. Возводим и новые приемные отделения», — заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Большое внимание уделяется помощи людям на новых территориях. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях восстанавливают дорожную и коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, строят дома. Уже привели в порядок тысячи различных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

16:44
Выплаты вырастут: в Госдуме раскрыли размер пенсий с 1 апреля
16:36
Цифровой ID в MAX: теперь документы всегда под рукой
16:32
Приоритеты года: поддержка семей — ключевое направление работы правительства
16:22
Стали известны дата и место похорон Ирины Шевчук
16:16
Третий раунд переговоров США и Ирана состоится 26 февраля в Женеве
16:10
В Японии прошел первый демонстрационный полет беспилотной машины

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео