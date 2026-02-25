Осторожно, нарушения! Рособрнадзор выслал предостережение семи вузам

Рособрнадзор выслал предостережение семи вузам из-за нарушений обязательных требований

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила предостережения семи образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили на сайте Рособрнадзора.

Ведомство порекомендовало вузам принять меры для соблюдения федеральных стандартов и требований контроля в сфере образования.

Среди учреждений, которые получили предупреждения, оказались Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Московский государственный университет геодезии и картографии, Российский православный университет святого Иоанна Богослова и Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви.

При этом в Рособрнадзоре подчеркнули, что предостережения направлены в рамках федерального государственного надзора и обязательств организаций соблюдать установленные стандарты. В ведомстве указали на необходимость принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин расширил и продлил проект по реформе высшего образования. Сначала реализацию проекта планировали на 2023/24 — 2025/26 учебные годы. Однако теперь срок реформы сдвинули до 2029/30 учебного года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.