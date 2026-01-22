Путин расширил и продлил проект по реформе высшего образования

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Он был запущен в 2023 году.

Новые реформы высшего образования 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Президент России Владимир Путин продлил и расширил пилотный проект по реформе высшего образования до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Изначально реализация проекта была запланирована на 2023/34 — 2025/26 учебные годы. Теперь срок реформы сдвинули до 2029/30 учебного года.

В рамках этого нововведения студенты получают как базовое, так и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантуру выделили в отдельный вид профессионального образования, который направлен на подготовку будущих научно-педагогических и научных кадров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские вузы пересмотрели вступительные экзамены на 48 направлениях подготовки. Обновленный регламент вступит в силу с 1 марта 2026 года. Изменения затронули технические и гуманитарные специальности, существенно изменив привычную структуру подготовки школьников к экзаменам.

На 26 инженерных и технических специальностях наличие результатов ЕГЭ по физике будет строго обязательным условием для зачисления. На 21 гуманитарном направлении у вузов появилось право требовать от абитуриентов результаты госэкзамена по истории.

Кроме того, российский лидер предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций. Министерство труда уже подготовил его. Рейтинг показывает уровень трудоустройства выпускников, а также размер заработной платы в разрезе каждого учреждения.

