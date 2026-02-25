Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала новость о госпитализации актрисы

Евгения Алешина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у нее может быть инфаркт.

Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о госпитализации актрисы

Новости о госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной — вброс и чушь. Об рассказала дочь актрисы Ольга в беседе с 5-tv.ru.

«Вброс. Нет, мы дома. Все, как говорится, под контролем. <…> Следим каждый день, наблюдаем», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо, и ей потребовалась экстренная госпитализация. Сообщалось, что у артистки проблемы с сердцем и риск инфаркта. Однако Ольга Шукшина опровергла все домыслы, подчеркнув, что ничего экстренного не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Шукшина говорила о здоровье 87-летней матери после операции в прошлом году. По словам наследницы звезды, состояние Лидии Николаевны остается ровным и без ухудшений. В начале октября актрису доставили в кардиологическое отделение столичной ГКБ имени А. К. Ерамишанцева.

Причиной стали жалобы актрисы на учащенное сердцебиение и резкие боли в области сердца. Обследование показало сердечную недостаточность, и врачи приняли решение о срочном стентировании коронарных сосудов.

