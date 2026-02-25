Археологи нашли древний ритуально-аграрный комплекс в Перу

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Объект площадью более 100 гектар поражает воображение.

Арехологи сделали загадочную находку в Перу

Фото: Chicama Archaeological Program

Археологи нашли крупный древний ритуально-аграрный комплекс в северной части Перу. Об этом пишет профильное издание Arkeonews.

Находку связывают с цивилизацией чиму. В состав комплекса входят геоглиф — нанесенный на землю узор — из линии каменных насыпей, храмовую платформу и крупные сельскохозяйственные поля.

По данным ученых, элементы этого древнего ансамбля были частью единой культурной и хозяйственной системы. 

Геоглиф имеет около двух километров в длину, представляя собой центр всего комплекса. Он получил название «сакральной дороги» — линия узора тянется почти идеально прямо несмотря на изменения ландшафта. Сельскохозяйственный комплекс площадью более 100 гектар также поражает воображение. Исследователи запечатлели его при помощи БПЛА, обнаружив сложную систему борозд. Сквозь ответвления крупного канала шла вода для искусственного орошения земли. В целом находка археологов открывает новые горизонты в изучении культурно-бытового уклада древних народов.

Ранее в нескольких километрах от британского Кембриджа археологи в ходе учебных раскопок нашли массовое захоронение, которое относилось к периоду противостояния саксов и викингов.

