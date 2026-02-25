В пресс-службе «Уральских авиалиний» прокомментировали возгорание в самолете

Пауэрбанк загорелся на борту самолета «Уральских авиалиний»

На борту следовавшего из Екатеринбурга в Стамбул самолета «Уральских авиалиний» загорелся пауэрбанк. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе авиаперевозчика.

«На борту самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6773 по маршруту Екатеринбург — Стамбул, у одного из пассажиров задымился пауэрбанк», — сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 22 февраля. Благодаря слаженным действиям и профессионализму бортпроводника-инструктора устройство удалось потушить. После этого лайнер продолжил полет в штатном режиме и удачно приземлился в турецком аэропорту.

